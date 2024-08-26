С февраля 2025 года носить и хранить страйкбольное оружие за пределами клубов будет запрещено

Министерство национальной безопасности опубликовало поправки к закону об огнестрельном оружии, регулирующие правила в отношении страйкбольного оружия, фактически приравнивающие его к огнестрельному оружию. В соответствии с данной поправкой, хранение и ношение страйкбольного оружия, похожего на боевое огнестрельное оружие, будут разрешаться только в лицензированных стрелковых клубах.

6 августа 2024 года был опубликован указ, в котором приводится подробный перечень моделей страйкбольного оружия, копирующих существующие модели огнестрельного оружия, к которому применяются инструкции данной поправки (поправка 24 к Закону об огнестрельном оружии). Эта поправка вступает в силу 6 февраля 2025 года.

В официальном сообщении министерства национальной безопасности указано, что страйкбольные винтовки и пистолеты можно переделать в летальное огнестрельное оружие: такие переделанные винтовки и пистолеты неоднократно изымались службами безопасности у террористов и преступных элементов. Представители министерства подчеркивают, что поправка к закону призвана бороться с распространением нелегального оружия, в том числе в арабском секторе, и повысить уровень личной безопасности граждан.

Поправка к закону указывает, что реплики автоматических и полуавтоматических винтовок AR-15, M-4, M-16 и страйкбольное оружие похожее на них, реплики автоматических и полуавтоматических винтовок "Тавор" TAR-21, X-95 и похожие на них, а также страйкбольные реплики курковых пистолетов и ружей после вступления этой поправки в силу будут подлежать лицензированию.

В соответствии с поправкой к закону, производство, импорт, хранение, транспортировка и торговля репликами огнестрельного оружия должны будут производиться только по лицензии, как это происходит в отношении огнестрельного оружия. Кроме того, хранение и ношение реплик огнестрельного оружия будет осуществляться только в клубах страйкбольного оружия, получивших на это лицензию от отдела лицензирования огнестрельного оружия при министерстве национальной безопасности.

Владение, ношение и хранение реплик огнестрельного оружия за пределами таких клубов будут представлять собой уголовное преступление.