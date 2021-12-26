В результате ДТП на 4-й трассе тяжело травмирован мотоциклист

Утром в воскресенье, 26 декабря, на 4-й трассе недалеко от съезда на кибуц Нахшолим (к югу от Хайфы) столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина примерно 60 лет, ехавший на мотоцикле.

Бригада службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшего в больницу "Гилель Яфе" в Хадере. По оценке медиков, состояние пострадавшего остается тяжелым.

Полиция проводит расследование.