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NEWSru.co.il :: В Израиле26 декабря 2021 г., 07:53

В результате ДТП на 4-й трассе тяжело травмирован мотоциклист

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В результате ДТП на 4-й трассе тяжело травмирован мотоциклист

Утром в воскресенье, 26 декабря, на 4-й трассе недалеко от съезда на кибуц Нахшолим (к югу от Хайфы) столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате аварии был тяжело травмирован мужчина примерно 60 лет, ехавший на мотоцикле.

Бригада службы скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила пострадавшего в больницу "Гилель Яфе" в Хадере. По оценке медиков, состояние пострадавшего остается тяжелым.

Полиция проводит расследование.


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