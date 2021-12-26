Скандал в "Гильбоа": Р., служившая в тюрьме в 2015 году, дала показания по делу о сутенерстве

Еще одна бывшая военнослужащая ЦАХАЛа, служившая в "Гильбоа", дала показания по делу о сутенерстве в тюрьме. При этом Р. служила в "Гильбоа" еще в 2015 году - до того, как была подана первая жалоба на Рани Башу.

Р. подтвердила рассказы других девушек-военнослужащих, которые дали показания о том, что главный офицер разведки "Гильбоа" направлял девушек-военнослужащих в те корпуса тюрьмы, где содержались террористы. Там заключенные совершали развратные действия в отношении девушек. Нередко девушек направляли по прямому "заказу" заключенных.

Напомним, жалобы на "сутенерство" со стороны тюремного начальства в отношении девушек-военнослужащих, впервые поступили 2018 году. Одна из надзирательниц, военнослужащая ЦАХАЛа, заявила, что офицер разведки Рани Баша по требованию спикера ФАТХа Мухаммада Аталлы отправлял ее в корпус, где Аталла отбывал наказание, и тот совершал в ее отношении развратные действия. Офицера тогда временно отстранили от должности, но дело было закрыто за недостаточностью улик.

После того, как в ноябре этого года начальник тюрьмы Фреди Бен Шитрит на комиссии по проверке обстоятельств бегства шести террористов из "Гильбоа" рассказал о сутенерстве в тюрьме, государственный прокурор Амит Айсман распорядился вновь открыть это дело.

С тех пор показания по вновь открытому делу дали одна из надзирательниц Управления тюрем (ШАБАС), несколько лет назад, во время службы в ЦАХАЛе, служившая в "Гильбоа", Бен Шитрит и еще один военнослужащий.

Р., служившая в "Гильбоа" в 2015 году, при другом офицере разведки по имени Нисим Финиш, 23 декабря дала показания, рассказав, что и ее по требованию Мухаммада Аталлы отправляли к террористу, чтобы он мог совершать в отношении нее развратные действия, взамен предоставляя разведке информацию и обеспечивая порядок среди заключенных-террористов.

Как сообщают "Новости 13", уже после того, как она демобилизовалась, Аталла позвонил Р., сказав, что получил номер ее телефона от надзирателей.

В настоящий момент над Аталлой, который отбывает в израильской тюрьме пожизненное заключение, идет суд по обвинению в развратных действиях в отношении трех надзирательниц.