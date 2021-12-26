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NEWSru.co.il :: В Израиле26 декабря 2021 г., 13:36

Предъявлены обвинения пяти жителям юга, подозреваемым в совершении "каменных атак"

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Предъявлены обвинения пяти жителям юга, подозреваемым в совершении "каменных атак"

Прокуратура южного округа представили в окружной суд по делам несовершеннолетних в Беэр-Шеве обвинительное заключение против пяти жителей юга, задержанных по подозрению в совершении "каменных атак".

Согласно тексту обвинительного заключения, задержанные несколько раз за последние месяцы бросали камни в автомобили, проезжающие по шоссе №25. В одном из эпизодов они бросали камни в автобус, в котором находились более 20 человек. Камнем было разбито лобовое стекло, и осколками ранен один из пассажиров.

Одновременно с подачей обвинительного заключения, прокуратура попросила суд продлить срок пребывания обвиняемых под стражей до окончания суда.


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