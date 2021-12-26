Экспресс-тесты на коронавирус перед заседанием правительства выявили четырех зараженных
Не менее четырех помощников министров, в том числе сотрудница канцелярии главы правительства, оказались заражены коронавирусом, как показали экспресс-тесты, которые должны были сдать все участники воскресного заседания правительства, проходящего на Голанских высотах.
Сотрудница канцелярии премьер-минмстра, согласно опубликованным данным, не контактировала ни с Нафтали Беннетом, ни с другими членами правительства.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 декабря 2021
Перед заседанием правительства министры пройдут проверку на коронавирус
Перед заседанием правительства министры пройдут проверку на коронавирус