Экспресс-тесты на коронавирус перед заседанием правительства выявили четырех зараженных

Не менее четырех помощников министров, в том числе сотрудница канцелярии главы правительства, оказались заражены коронавирусом, как показали экспресс-тесты, которые должны были сдать все участники воскресного заседания правительства, проходящего на Голанских высотах.

Сотрудница канцелярии премьер-минмстра, согласно опубликованным данным, не контактировала ни с Нафтали Беннетом, ни с другими членами правительства.