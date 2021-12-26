Специалисты рекомендуют Беннету отменить запрет на посещение "красных" стран и карантин для привитых

Комиссия специалистов в области здравоохранения, которая консультирует премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, рекомендовала главе правительства в ближайшие две недели снять запрет на посещение израильтянами "красных" стран.

Также рекомендовано отменить помещение в карантин привитых и переболевших израильтян, вступавших в контакт с лицом, у которого был выявлен или подозревается "омикрон".

В связи с высокой степенью распространения штамма "омикрон" специалисты также считают, что растет опасность заражения в закрытых помещениях и для обладателей "зеленого сертификата". Поэтому рекомендуется людям в группах риска не посещать массовые мероприятия в закрытых помещениях.