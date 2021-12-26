Специалисты рекомендуют Беннету отменить запрет на посещение "красных" стран и карантин для привитых
Комиссия специалистов в области здравоохранения, которая консультирует премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, рекомендовала главе правительства в ближайшие две недели снять запрет на посещение израильтянами "красных" стран.
Также рекомендовано отменить помещение в карантин привитых и переболевших израильтян, вступавших в контакт с лицом, у которого был выявлен или подозревается "омикрон".
В связи с высокой степенью распространения штамма "омикрон" специалисты также считают, что растет опасность заражения в закрытых помещениях и для обладателей "зеленого сертификата". Поэтому рекомендуется людям в группах риска не посещать массовые мероприятия в закрытых помещениях.
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// NEWSru.co.il // Здоровье // 26 декабря 2021
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