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NEWSru.co.il :: В Израиле26 декабря 2021 г., 23:03

"Кан-11": в Китае выявлен первый случай заражения "омикроном". Пекин обвиняет Израиль

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"Кан-11": в Китае выявлен первый случай заражения "омикроном". Пекин обвиняет Израиль

У стюардессы авиакомпании "Эль-Аль", сопровождавшей на прошлой неделе грузовой рейс из Тель-Авива в Гуанчжоу, по прибытии в Китай был выявлен коронавирус. Анализ генома вируса показал, что это штамм "омикрон".

Телеканал "Кан-11" передал, что Китай утверждает, что это первый случай выявления штамма "омикрон" в стране, и обвиняет Израиль в "экспорте" нового штамма.

Журналист телеканала "Кан-11" Дан Шарони отмечает, что перед вылетом за границу весь экипаж дважды делает тест на коронавирус, и оба раза стюардесса получила отрицательный результат.


Дан Шарони отмечает, что "карантин", на котором находится гражданка Израиля, практически является административным арестом. Экипаж самолета был вынужден вернуться в Израиль без нее.

По информации телеканала, компания "Эль-Аль" и министерство иностранных дел пытаются помочь "арестованной", они передали ей необходимые вещи и продукты, а также пытаются найти способ вернуть ее в Израиль. Но на данном этапе власти Китая заявляют, что израильтянка не может покинуть карантинную зону.

Телеканал перед, что консул и посольство Израиля поддерживают с израильтянкой контакт.

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