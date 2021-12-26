Депутат Еваркан сравнил отношение к непривитым в Израиле с преследованием инакомыслящих нацистами
Депутат Кнессета Гади Еваркан ("Ликуд") стал виновником скандала, разразившегося на заседании комиссии Кнессета по законодательству. Эта комиссия продолжает обсуждение распоряжений по распространению зеленого стандарта ("тав ярок") .
В ходе заседания депутат Еваркан подверг резкой критике отношение к непривитым израильтянам. "Не хватает только концер=нтрационных лагерей для пяти миллионово израильтян. Таких концентрационных лагерей, которое были в Австрии", - заявил Еваркан.
По распоряжению главы комиссии депутата Гилада Карива, он был удален из зала заседаний.
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