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NEWSru.co.il :: В Израиле26 декабря 2021 г., 15:11

Депутат Еваркан сравнил отношение к непривитым в Израиле с преследованием инакомыслящих нацистами

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Депутат Еваркан сравнил отношение к непривитым в Израиле с преследованием инакомыслящих нацистами

Депутат Кнессета Гади Еваркан ("Ликуд") стал виновником скандала, разразившегося на заседании комиссии Кнессета по законодательству. Эта комиссия продолжает обсуждение распоряжений по распространению зеленого стандарта ("тав ярок") .

В ходе заседания депутат Еваркан подверг резкой критике отношение к непривитым израильтянам. "Не хватает только концер=нтрационных лагерей для пяти миллионово израильтян. Таких концентрационных лагерей, которое были в Австрии", - заявил Еваркан.

По распоряжению главы комиссии депутата Гилада Карива, он был удален из зала заседаний.


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