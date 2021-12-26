Правительство инвестирует миллиард шекелей в развитие Голанских высот

Премьер-министр Нафтали Беннет, открывая заседание правительства, заявил, что задача нынешнего кабинета министров создать условия для того, чтобы еврейское население Голанских высот удвоилось.

По словам Беннета, именно с этой целью в Кацрине будут построены еще два квартала. На Голанах также будут построены два новых поселка – Асиф и Матар.

Глава правительства заявил, что кабинет инвестирует почти миллиард шекелей в развитие Голанских высот. Более полумиллиарда будут вложены в планирование и строительство; 162 миллиона - в развитие инфраструктур, еще 160 миллионов - в проекты, направленные на повышение уровня жизни. "Мы превратим Голаны в такое место, где люди захотят жить", – сказал Нафтали Беннет.

Напомним, что заседание правительства состоялось в кибуце Мево Хама и было приурочено к 40-й годовщине распространения израильского суверенитета на Голанские высоты.

Перед началом заседания все министры и сопровождающие их лица сделали экспресс-проверки на коронавирус. Не менее четырех помощников министров, в том числе сотрудница канцелярии главы правительства, оказались инфицированы коронавирусом. Сотрудница канцелярии премьер-министра, согласно опубликованным данным, не контактировала с Нафтали Беннетом.

Во время заседания выяснилось, что дочь Беннета заразилась коронавирусом, а значит и он вынужден находиться на карантине. Получив эту информацию, глава правительства покинул заседание.