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NEWSru.co.il :: В Израиле26 декабря 2021 г., 09:15

"Гаарец": Израиль намерен снять ряд экономических ограничений с сектора Газы

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"Гаарец": Израиль намерен снять ряд экономических ограничений с сектора Газы

Как сообщает Янив Ковович в "Гаарец", Израиль, стремясь поощрить жителей сектора Газы оказывать давление на ХАМАС, намерен снять ряд с сектора ряд экономических ограничений.

В частности будет увеличена квота на число жителей сектора, которым выдается разрешение на работу в Израиле, а также снят запрет на ввоз в Газу ряда материалов - как строительных, так и необходимых для установки инфрастуктур для связи.

Израильские силы безопасности также рассматривают возможность вновь разрешить жителям сектора Газы молиться на Храмовой горе.


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