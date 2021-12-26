"Гаарец": Израиль намерен снять ряд экономических ограничений с сектора Газы

Как сообщает Янив Ковович в "Гаарец", Израиль, стремясь поощрить жителей сектора Газы оказывать давление на ХАМАС, намерен снять ряд с сектора ряд экономических ограничений.

В частности будет увеличена квота на число жителей сектора, которым выдается разрешение на работу в Израиле, а также снят запрет на ввоз в Газу ряда материалов - как строительных, так и необходимых для установки инфрастуктур для связи.

Израильские силы безопасности также рассматривают возможность вновь разрешить жителям сектора Газы молиться на Храмовой горе.