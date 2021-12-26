Беннет уходит на карантин: у его дочери выявлен коронавирус

Премьер-министр Нафтали Беннет должен будет находиться в карантине, поскольку у его дочери был выявлен коронавирус. После получения сообщения Беннет покинул выездное заседание правительства, проходящее на Голанских высотах. Право вести заседание кабинета было передано министру юстиции Гидеону Саару.

14-летняя дочь Беннета привита против коронавируса.

Напомним, супруга и дети премьер-министра в начале декабря отдыхали на Мальдивских островах. Пресс-служба канцелярии главы правительства сообщила в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il, что семья Беннета вернулась в Израиль из отпуска "две с половиной недели назад". По другим источникам – 6 декабря. Так что, судя по этим сведениям, дочь Беннета заразилась уже в Израиле.

Ранее, перед началом заседания правительства, Беннет сделал экспресс-тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. Позже глава правительства сделает ПЦР-тест.

По результатам экспресс-тестирования накануне заседания правительства на Голанах не менее четырех помощников министров, в том числе сотрудница канцелярии главы правительства, оказались заражены коронавирусом. Заразившаяся сотрудница канцелярии премьер-министра не контактировала в последние дни ни с Нафтали Беннетом, ни с другими членами правительства.

Коронавирус был также выявлен у дочери министра просвещения Ифат Шаша-Битон.