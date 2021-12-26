Инвалид ЦАХАЛа пытался покончить с собой возле отделения реабилитации в Тель а-Шомере
В Тель а-Шомере перед отделением реабилитации министерства обороны в Тель а-Шомере 50-летний мужчина предпринял попытку самоубийства.
Мужчина облил себя бензином и поднес зажигалку. Охранники помешали ему осуществить замысел, сбив с него пламя. С легкими ожогами и травмами мужчина доставлен в приемное отделение "Шибы".
В министерстве обороны сообщили новостной службе медиакорпорации "Кан", что в 1994 году из-за физической травмы мужчина был признан инвалидом ЦАХАЛА, а около трех недель он обратился в Управление по реабилитации с просьбой признать посттравматический синдром, от которого он страдает.
В министерстве обороны подчеркивают, что представители управления предлагали ему начать лечение пока его просьба рассматривается.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 апреля 2021
Инвалид ЦАХАЛа поджег себя перед офисом Управления реабилитации минобороны
Инвалид ЦАХАЛа поджег себя перед офисом Управления реабилитации минобороны