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NEWSru.co.il :: В Израиле26 декабря 2021 г., 18:12

Депутат Яаков Лицман объявил, что не будет баллотироваться в Кнессет 25-го созыва

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Депутат Яаков Лицман объявил, что не будет баллотироваться в Кнессет 25-го созыва

Глава партии "Агудат Исраэль", входящей в блок "Яадут а-Тора", раввин Яаков Лицман, объявил, что не намерен баллотироваться в Кнессет 25-го созыва.

"Если в ближайшее время будут выборы, я не буду баллотироваться. Мне уже много лет. Я 23 года в Кнессете. Думаю, что человек не должен доходить до того состояния, чтобы его выносили из Кнессета", - сказал Лицман в интервью Парламентскому телеканалу.

Лицман категорически опроверг утверждения о том, что его решение как-то связано с возбужденным против него уголовным расследованием. "Речь не идет о какой-либо сделке. Я разве что-то сделал? Я в чем-то виноват? Я уйду из Кнессета после завершения очередной каденции. Никакой сделки", - ответил он.


В мае 2021 года юридический советник правительства Авихай Мандельблит принял решение передать в суд обвинительные заключения против Яакова Лицмана.

Лицману будут предъявлены обвинения в создании помех ходу судебной процедуры по делу Малки Лейфер, а также в обмане общественного доверия.

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