Возле мошава Маргалиот перекрыта 886-я трасса из-за эпидемии "птичьего гриппа"
Более недели будет закрыта трасса 886 на участке между перекрестками Мигав-Ам и Менара.
Дорога перекрывается по просьбе министерства сельского хозяйства, которое руководит уничтожением больной птицы в мошаве Магалиот, хозяйство которого наиболее сильно пострадало от "птичьего гриппа".
В мошаве выращивалось 244 тысячи птиц.
По мнению специалистов, вирус "птичьего гриппа" был занесет в Израиль перелетными птицами. Эпидемия, которую называют одной из самых серьезных за всю историю Израиля, началась с гибели журавлей на озере Хула.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 декабря 2021
На озере Хула от "птичьего гриппа" погибли около двух тысяч журавлей
На озере Хула от "птичьего гриппа" погибли около двух тысяч журавлей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 декабря 2021
"Птичий грипп" на озере Хула: отдыхающих просят не прикасаться к мертвым птицам
"Птичий грипп" на озере Хула: отдыхающих просят не прикасаться к мертвым птицам
// NEWSru.co.il // В Израиле // 06 декабря 2021
На птицеферме в региональном совете Беэр-Тувия выявлен "птичий грипп"
На птицеферме в региональном совете Беэр-Тувия выявлен "птичий грипп"