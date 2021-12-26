Возле мошава Маргалиот перекрыта 886-я трасса из-за эпидемии "птичьего гриппа"

Более недели будет закрыта трасса 886 на участке между перекрестками Мигав-Ам и Менара.

Дорога перекрывается по просьбе министерства сельского хозяйства, которое руководит уничтожением больной птицы в мошаве Магалиот, хозяйство которого наиболее сильно пострадало от "птичьего гриппа".

В мошаве выращивалось 244 тысячи птиц.

По мнению специалистов, вирус "птичьего гриппа" был занесет в Израиль перелетными птицами. Эпидемия, которую называют одной из самых серьезных за всю историю Израиля, началась с гибели журавлей на озере Хула.