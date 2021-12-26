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NEWSru.co.il :: В Израиле26 декабря 2021 г., 17:27

Возле мошава Маргалиот перекрыта 886-я трасса из-за эпидемии "птичьего гриппа"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Возле мошава Маргалиот перекрыта 886-я трасса из-за эпидемии "птичьего гриппа"

Более недели будет закрыта трасса 886 на участке между перекрестками Мигав-Ам и Менара.

Дорога перекрывается по просьбе министерства сельского хозяйства, которое руководит уничтожением больной птицы в мошаве Магалиот, хозяйство которого наиболее сильно пострадало от "птичьего гриппа".

В мошаве выращивалось 244 тысячи птиц.

По мнению специалистов, вирус "птичьего гриппа" был занесет в Израиль перелетными птицами. Эпидемия, которую называют одной из самых серьезных за всю историю Израиля, началась с гибели журавлей на озере Хула.


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