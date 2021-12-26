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NEWSru.co.il :: В Израиле26 декабря 2021 г., 13:53

Элиран Малуль приговорен к пожизненному заключению за убийство жены

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Элиран Малуль приговорен к пожизненному заключению за убийство жены Михаль Селы

В воскресенье, 26 декабря, 36-летний Элиран Малуль, в начале октября признанный виновным в убийстве его гражданской жены Михаль Селы в октябре 2019 года, был приговорен окружным судом Иерусалима к пожизненному заключению.

Малуль также должен выплатить компенсацию своей дочери в размере 258 тысяч шекелей. Дочь Малуля и Селы будет воспитываться сестрами убитой.

Ранее суд признал доказанным, что убийство было совершено при отягчающих обстоятельствах. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.


Вечером 3 октября 2019 года в поселке Моца (около Иерусалима) была найдена убитой 32-летняя Михаль Села, мать восьмимесячной девочки. Там же нашли тяжелораненым ее мужа. На месте происшествия был найден нож.

Михаль Села была социальным работником в иерусалимском центре, оказывала помощь молодым людям. Ее дочери на момент убийства матери было всего девять месяцев. Девочка не пострадала, она была принесена отцом к соседям.

Сообщалось, что Элиран познакомился с Михаль, когда она работала с молодыми людьми из "группы риска".

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Около Иерусалима была убита Михаль Села, мать восьмимесячной девочки

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