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NEWSru.co.il :: В Израиле26 декабря 2021 г., 19:54

Ирина Невзлина отказалась от участия в выборах главы "Сохнута"

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Ирина Невзлина отказалась от участия в выборах главы "Сохнута"

В воскресенье, 26 декабря, стало известно, что Ирина Невзлина, президент фонда "Надав" и председатель совета директоров Музея еврейского народа АНУ, сняла свою кандидатуру с выборов на пост главы Еврейского агентства "Сохнут".

В письме, направленном Ириной Невзлиной представителям попечительского совета "Сохнута", помимо прочего, говорится: "После многих лет ежедневной работы над темой еврейской идентичности, наследия и связи с корнями, должность председателя Еврейского агентства была тем важным местом, где я могла бы оказать влияние на развитие государства Израиль и еврейского народа. Однако в связи с затянувшимся процессом избрания некоторые проекты, которыми я регулярно занимаюсь, были приостановлены. После долгих размышлений и в свете продолжительности процесса, я хотела бы сообщить вам, что на данном этапе решила снять свою кандидатуру на должность председателя Еврейского агентства".

Ирина Невзлина - дочь бизнесмена Леонида Невзлина и жена депутата Кнессета Юлия Эдельштейна.


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