ЧП в Тель-Авиве: 80-летняя женщина умерла, ее муж в тяжелом состоянии доставлен в больницу

В одну из квартир в многоэтажном доме на улице Леви Эшколь в Тель-Авиве была вызвана "скорая" и полиция после того, как в ней была обнаружена мертвой 80-летняя женщина, а ее муж нуждался в срочной медицинской помощи.

Соседи пожилых супругов рассказали, что накануне в квартире, расположенной этажом ниже, проводилась дезинсекция. Парамедики предположили, что причиной смерти женщины могло стать отравление. Об этом также написали некоторые сайты.

Полиция эту версию не подтверждает. Новостная служба медиакорпорации "Кан" написала со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что женщина скончалась днем ранее, после ее смерти мужчине стало плохо с сердцем.