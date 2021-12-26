В Рамле взорвались три машины, есть погибшая и пострадавшие

В Рамле были взорваны три легковых автомобиля. В одном из них обнаружено мертвое тело женщины. Точная причина смерти не сообщается.

От взрывной волны пострадали 27-летняя женщина и полуторогодовалый ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу "Асаф а-Рофэ". Женщина с легкими травмами, состояние младенца оценивается как средней степени тяжести.

Полиция проводит расследование. По предварительным данным, речь может идти о заказном убийстве.

Информация уточняется.