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NEWSru.co.il :: В Израиле26 декабря 2021 г., 12:40

В Рамле взорвались три машины, есть погибшая и пострадавшие

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В Рамле сгорели три машины, есть погибшая и пострадавшие

В Рамле были взорваны три легковых автомобиля. В одном из них обнаружено мертвое тело женщины. Точная причина смерти не сообщается.

От взрывной волны пострадали 27-летняя женщина и полуторогодовалый ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу "Асаф а-Рофэ". Женщина с легкими травмами, состояние младенца оценивается как средней степени тяжести.

Полиция проводит расследование. По предварительным данным, речь может идти о заказном убийстве.


Информация уточняется.

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