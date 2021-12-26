Вопреки просьбе правительства БАГАЦ рассмотрит иски против закрытия Израиля для туристов

Правительство просило суд не рассматривать иски против ограничений, введенных в международном аэропорту, и запрета на полеты в "красные страны", так как это было вынужденной мерой.

По данным новостной службы 12-го телеканала и сайта N12, БАГАЦ отклонил просьбу правительства.

Судья Джордж Кара распорядился добавить к иску в качестве ответчика Кнессета, и постановил, что иски должны быть рассмотрены в ближайшее время составом из трех судей.

Против введенных ограничений в БАГАЦ были поданы две апелляции, одна от имени гражданских лиц и предприятий, работающий в сфере туризма, другая - объединением туроператоров.