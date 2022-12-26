Похороны раввина Друкмана: список перекрываемых дорог

Сегодня днем состоятся похороны скончавшегося накануне вечером раввина Хаима Друкмана. Ожидается, что, несмотря на непогоду, проводить в последний путь духовного лидера религиозных сионистов прибудут десятки тысяч людей. Также на похоронах будут присутствовать многие высокопоставленные политики, чиновники и общественные деятели.

Похоронная процессия выдвинется из поселка Мерказ Шапира в 12:00 и направится на кладбище Месуот Ицхак. В связи с этим в районе Шфела ожидаются дорожные заторы. Полиция начала перекрывать отдельные трассы для движения транспорта.

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С 07:30 перекрыто для движения в обоих направлениях шоссе номер 3 на участке между перекрестками Одая и Беэр-Тувья. Трасса 232 перекрыта для движения в южном направлении между перекрестками Эшколот и Одая и в северном направлении между перекрестками Гивати и Одая, трасса 3612 становится односторонней и будет доступна только для организованных подвозок. Въезд в поселок Негба возможен только с южной стороны через шоссе 35, и только для местных жителей по предъявлении удостоверения личности. Выезд на шоссе номер 3 будет доступен только для автобусов и для местных жителей по предъявлении удостоверения личности.

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В район проведения похорон стянуты крупные силы полиции, включая подразделения волонтеров для поддержания порядка, а также бригады службы скорой помощи МАДА, включая пешие бригады, мотоциклистов и реанимобили.

Полиция подчеркивает, что на кладбище пропустят только родственников и друзей покойного. Остальные смогут проститься с раввином Друкманом в траурном зале, где будут установлены большие экраны, на которые будет транслироваться церемония похорон.

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Полиция также просит не приезжать на похороны с маленькими детьми, не парковать автомобили на проезжей части дорог, не залезать на заборы, балконы, деревья, крыши домов и автомобилей.

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Раввин Хаим Друкман умер в возрасте 90 лет. Две недели назад Хаим Друкман был доставлен в больницу с коронавирусом, его состояние постепенно ухудшалось, 25 декабря врачи констатировали его смерть.

Раввин Хаим Друкман был лауреатом Премии Израиля в номинации "Дело жизни". На протяжении многих лет он возглавлял йешиву "Ор Эцион", а также самые разные институты движения религиозного сионизма. Раввин Друкман был старейшим раввином религиозного сионизма и пользовался огромной популярностью. В 70-х годах вместе с раввином Цви Иегудой Куком был духовным лидером поселенческого движения "Гуш Эмуним". Незадолго до насильственного выселения евреев из Ямита раввин Друкман поселился там вместе с несколькими своими учениками в знак солидарности с предназначенными к выселению жителями. Раввин Друкман несколько раз был депутатом Кнессета от национально-религиозной партии МАФДАЛ. Впервые он стал депутатом после выборов 1977-го года, а последний раз после выборов 1999-го года. В 2004-м году был назначен премьер-министром Ариэлем Шароном на должность главы государственного управления по гиюру. Он принимал участия и в заседаниях судов по гиюру, и был известен своим либеральным подходом, за что подвергался критике со стороны ультраортодоксального истеблишмента.

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В последние годы раввин Друкман оказывал поддержку партии "Байт Иегуди", когда ее возглавлял Нафтали Беннет, позднее партии "Ционут Датит" во главе с Бецалелем Смотричем. Продолжал давать интервью и высказываться на общественные темы. В последнем интервью, которое он дал радиостанции "Кан Бет", раввин Друкман призвал не выносить общественные приговоры подозреваемым и даже обвиняемым, а дожидаться вердикта суда.