Через 17 лет после теракта: в Бейт-Лехеме арестован убийца двоих солдат

Полиция и ШАБАК объявили об аресте в Бейт-Лехеме (Вифлееме) Али Данадиса, который был в розыске за убийство военнослужащих ЦАХАЛа Ахикама Авихая и Давида Рубина в 2007 году в районе Хевронского нагорья, он также причастен к совершению обстрела в 2012 году, завершившегося без жертв.

28 декабря 2007 года в районе Хевронского нагорья палестинские террористы открыли огонь по группе молодых израильтян, которые направлялись в сторону поселка Телем. Двое израильских граждан убиты, ранена девушка. В теракте погибли военнослужащие Армии обороны Израиля 20-летний рядовой Ахикам Амихай и 21-летний сержант Давид Рубин, жители Кирьят-Арбы.

Нападавших было четверо, они вели огонь из джипа. Ахикам Амихай и Давид Рубин, которые служили в элитном подразделении Армии обороны Израиля, вступили в бой, в ходе которого один из террористов был убит, еще один был тяжело ранен.

В ходе расследования, проведенного ШАБАК, были установлены личности террористов: чиновник шариатского суда Али аль-Хамид Рагав Данадис, 24 лет, из Хеврона и сотрудник палестинских служб безопасности Амар Бадар аль-Халим Таха, 26 лет. Оба террориста являются активными деятелями партии ФАТХ. Убийство израильтян было тщательно спланировано: террористы намеревались напасть на солдат, украсть их оружие и продолжить с его помощью серию терактов.

Наама Охайон, которой удалось спастись от террористов, рассказала о том, как все происходило. "К нам подъехал джип, серебристый Landrover, и мы посторонились, чтобы дать ему проехать. Давид и Ахикам махнули водителю руками, и вдруг из заднего окна раздались три выстрела. Это последнее, что я видела", – сообщила девушка.

Она рассказала о том, как спряталась от террористов. "Я ждала, просто ждала, когда они подойдут ко мне. Они застали нас врасплох, мы не ожидали такого. Пока я бежала, я слышала за спиной множество выстрелов. Это длилось всего несколько секунд, но они казались внешностью. Я понимала, что они вскоре подойдут ко мне", – рассказала Охайон.