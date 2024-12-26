"Признаков теракта нет": суд освободил выпустивших осветительные ракеты по дому Нетаниягу

Окружной суд Хайфы распорядился об освобождении из-под стражи четверых задержанных за запуск осветительной ракеты по дому семьи Нетаниягу в Кейсарии – напомним, контрадмирал запаса Офер Дорон, один из наиболее известных активистов акций протеста против правительства, его сын Галь, а также Итай Яффе и Амир Саде обвиняются "в акте террора при небрежном и легкомысленном обращении с огнем, в попытке поджога и в создании помех ходу следствия".

Суд постановил, что признаков теракта в их поступке нет, не согласившись с формулировкой обвинительного заключения. Прокуратура попросила отложить исполнение решения для рассмотрения вопроса об апелляции, однако затем сообщила, что не будет оспаривать решение суда.

В обвинительном заключении говорится: "Эта акция была совершена по идеологическим мотивам с целью дать понять премьер-министру Биньямину Нетаниягу и всему израильскому обществу, что акции протеста в Кейсарии не окончены, и создать эффект давления на премьер-министра, что в конечном счете приведет к продвижению тех задач и достижению тех целей, которые протестующие ставят перед собой... Они также исходили из того, что существует высокая вероятность возникновения паники и страха в обществе в целом, среди приближенных к премьер-министру, а возможно пытались запугать его и его семью".

Ранее подозреваемые в запуске осветительных боеприпасов в сторону дома премьер-министра Биньямина Нетаниягу утверждали, что речь шла о "несчастном случае", а не о злом умысле.

По словам друзей задержанных, "активисты понимали, что Нетаниягу и его семья не приедут туда в ближайшее время, и нет смысла продолжать митинговать там". По их словам, "они хотели завершить этот этап демонстраций церемонией, не более того".

Запуск осветительных ракет должен был стать частью "церемонии". Ее участники утверждают, что сознательно выбрали максимально удаленное от дома премьер-министра место, проверили направление ветра, стремясь быть уверенными, что ракеты не полетят в сторону дома. Однако по неизвестной причине ракеты полетели именно туда. "Это была дьявольская ошибка, непостижимая, видимо из-за ветра. Они были в шоке, когда поняли, что одна из ракет упала во дворе дома Нетаниягу", – рассказывают друзья задержанных. По их словам, задержанные понимают, что речь идет об инциденте, который не должен был случиться: "Отношение к этой истории вышло за рамки нормального. В конечном счете, речь идет об акте протеста, не имеющем к насилию никакого отношения".

Тем не менее, супруга главы правительства Сара Нетаниягу потребовала признать ее потерпевшей по этому делу, и ее требование было удовлетворено. Ей был предоставлен этот статус, несмотря на тот факт, что в момент инцидента супруга главы правительства не находилась в доме в Кейсарии. Сара Нетаниягу указывала, что она вместе с другими была мишенью для террористического акта, в ходе которого по ее дому были выпущены военные боеприпасы, которые привели к пожару и материальному ущербу.

Согласно израильскому законодательству, человек, признанный пострадавшим от преступления, имеет в деле особый статус. Прокуратура обязана консультироваться с ним по поводу возможных сделок с правосудием и вынесения наказания для осужденных. Не исключено, что отсрочка реализации решения суда об освобождении обвиняемых связана именно с необходимостью проконсультироваться с жертвой преступления.