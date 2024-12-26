ЦАХАЛ: спецоперация в Туль-Кареме завершена, ликвидированы семь террористов

ЦАХАЛ объявил о завершении антитеррористической операции в Туль-Кареме и окрестностях, которая длилась двое суток. Заявлено о ликвидации семи террористов.

В операции были задействованы силы бригады "Менаше", спецподразделений "Харуб" и "Дувдеван", бойцы пограничной полиции и сотрудники ШАБАКа.

В ходе операции были нейтрализованы десятки заложенных мин, арестованы подозреваемые, конфисковано оружие.

Пресс-служба ЦАХАЛа называет имена некоторых ликвидированных террористов: Каси Амин Ибрагим Акаша (командир, пришедший на смену Тарику Душу, уничтоженному на прошлой неделе), Джуама Салам Абид, Имран Харун.