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Израиль

ЦАХАЛ: спецоперация в Туль-Кареме завершена, ликвидированы семь террористов

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 26 декабря 2024 г., 07:56 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 08:05
ЦАХАЛ: спецоперация в Туль-Кареме завершена, ликвидированы семь террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ объявил о завершении антитеррористической операции в Туль-Кареме и окрестностях, которая длилась двое суток. Заявлено о ликвидации семи террористов.

В операции были задействованы силы бригады "Менаше", спецподразделений "Харуб" и "Дувдеван", бойцы пограничной полиции и сотрудники ШАБАКа.

В ходе операции были нейтрализованы десятки заложенных мин, арестованы подозреваемые, конфисковано оружие.

Пресс-служба ЦАХАЛа называет имена некоторых ликвидированных террористов: Каси Амин Ибрагим Акаша (командир, пришедший на смену Тарику Душу, уничтоженному на прошлой неделе), Джуама Салам Абид, Имран Харун.

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