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Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 26.12.2024: операции около Калькилии и в Иерихоне

Война "Железные мечи"
Иудея и Самария
время публикации: 26 декабря 2024 г., 06:42 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 06:46
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 26.12.2024: операции около Калькилии и в Иерихоне
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 26 декабря действовали около Калькилии (в Аззуне, Хабле, Избат Салмане, Бака аль-Хатабе) и в Иерихоне (в лагере Акабат Джабр).

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 26 декабря.

Израиль
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