Война в Газе в ночь на 26.12.2024: удары по целям в секторе, заявлено об убитых журналистах QNN

В ночь на 26 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

ЦАХАЛ атаковал ночью цели на севере и в центре Газы. Поступали сообщения об убитых и раненых в секторе.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Джабалии; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районах Ас-Сабра и Зайтун в городе Газа; ЦАХАЛ обстреливал цели в районе Сафтауи и Байт-Лахия; источники в Газе сообщали об убитых и раненых в результате удара ЦАХАЛа по зданию около мечети "Билаль бин Рабах" в Зайтуне, на юго-востоке города Газа; администрация больницы "Камаль Адуан" в Байт-Лахии, на севере сектора Газы, заявляет, что ЦАХАЛ применил около десяти роботов для подрывов дверей, защитных барьеров и окон в зданиях больничного комплекса.

В центре сектора: около больницы "Аль-Ауда" в Нусейрате, ЦАХАЛ нанес авиаудар по фургону с надписями "TV" и "Press". Катарский телеканал "Аль-Джазира" заявляет, что в результате авиаудара ЦАХАЛа были убиты пять журналистов палестинской новостной сети "Кудс". Утверждается, что они (впятером) снимали "репортаж" в лагере беженцев Нусейрат около больницы "Аль-Ауда", когда их "рабочий фургон" был атакован с воздуха. Версию "Аль-Джазиры" цитирует и российское агентство РИА Новости. Отмечается, что на автомобиле были надписи "TV".

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 26 декабря в Нусейрате, в центре сектора Газы, был нанесен авиаудар по автомобилю, в котором находились боевики террористической организации "Исламский джихад". Подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.