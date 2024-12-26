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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 26 декабря: похолодание, местами дожди

Погода
Дожди
время публикации: 26 декабря 2024 г., 05:30 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 05:38
Прогноз погоды в Израиле на 26 декабря: похолодание, местами дожди
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 26 декабря, температура понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди на севере и на побережье Средиземного моря, временами с грозами.

В Иерусалиме – 9-13 градусов, в Тель-Авиве – 12-18, в Хайфе – 13-17, в Эйлате – 14-21, в Беэр-Шеве – 8-17, в Мицпе-Рамоне – 11-16, на побережье Мертвого моря – 15-19, в Ашкелоне и Ашдоде – 11-18, в Ариэле – 10-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-18, на Голанских высотах – 10-14.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн – 150-220 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-западный (до 15 км/ч).

В пятницу ожидается понижение температуры, местами дожди. В субботу температура немного повысится. В воскресенье – небольшое повышение температуры, солнечно.

Израиль
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