Внимание, розыск: пропал 15-летний Шай Михаэль из Рамат-Гана
время публикации: 26 декабря 2024 г., 20:52 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 21:03
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 15-летний Шай Михаэль из Рамат-Гана. В сообщении не указано, когда и где подростка видели в последний раз.
Приметы пропавшего: был одет в черные просторные джинсы, темно-синий худи с капюшоном.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Шая Михаэля, просят позвонить в полицию по телефону 100.