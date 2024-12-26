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Израиль

Внимание, розыск: пропал 15-летний Шай Михаэль из Рамат-Гана

Розыск
время публикации: 26 декабря 2024 г., 20:52 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 21:03
Внимание, розыск: пропал 15-летний Шай Михаэль из Рамат-Гана
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего. Пропал 15-летний Шай Михаэль из Рамат-Гана. В сообщении не указано, когда и где подростка видели в последний раз.

Приметы пропавшего: был одет в черные просторные джинсы, темно-синий худи с капюшоном.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Шая Михаэля, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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