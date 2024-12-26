Юрсоветница правительства распорядилась начать расследование по фактам, изложенным Иланой Даян

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара и генеральный прокурор Амит Исман отдали полиции распоряжение начать расследование по фактам, изложенным в программе Иланы Даян "Увда" неделю назад: напомним, в программе рассказывалось о том, что супруга главы правительства Сара Нетаниягу отдавала приказы использовать активистов "Ликуда" для травли противников Биньямина Нетаниягу.

Напомним, речь идет о деятельности Хани Блайвайс, которую авторы программы называют другом семьи Нетаниягу и "серым кардиналом" в канцелярии премьер-министра. Авторы расследования утверждают, что именно через Блайвайс Сара Нетаниягу передавала свои распоряжения, называла имена тех, кто должны стать очередной целью травли.

Хани Блайвайс, работавшая в канцелярии Нетаниягу 30 лет, умерла от рака в марте 2023 года. Авторы программы утверждают, что Яир Нетаниягу, сын премьер-министра, посетил родных Блайвайс после ее смерти, чтобы не допустить попадания ее мобильного телефона со всей перепиской в чужие руки.

Авторы программы отмечают, что основные силы семьи Нетаниягу были направлены на борьбу с теми, кто инициировал, поддерживал и вел расследование против премьер-министра, а также против свидетелей обвинения.

В программе утверждается, что Блайвайс по личному распоряжению Сары Нетаниягу посылала активистов на демонстрации против "врагов" мужа или устраивала их травлю в соцсетях при помощи ботов. Целями этих атак были Лиат Бен-Ари, обвинитель по делам Нетаниягу, Адас Кляйн, ключевой свидетель по "делу о подарках", Авихай Мандельблит, занимавший в тот период пост генпрокурора. "Увда" приводит цитаты из СМС-сообщений, отправленных Сарой Нетаниягу Хани Блайвайс, и в них она не скупится на оскорбления, называет "дрянью" Кляйн, "мерзавцем" Мандельблита.

В этом выпуске программы "Увда" утверждается, что Сара Нетаниягу и Хани Блайвайс способствовали продвижению по службе Дани Леви и назначению его генеральным инспектором полиции после того, как он с применением силы разогнал демонстрацию против юридической реформы в Тель-Авиве. Сара Нетаниягу, в частности, просила Блайвайс через Амира Охану, который занимал в тот период пост главы МВД, передать Леви, чтобы его "заметили" и чтобы он продолжал действовать так же решительно.

После выхода программы "Увда" в эфир пресс-служба полиции распространила заявление, в котором отрицается влияние канцелярии главы правительства на решения, которые принимал Дани Леви до назначения на пост генинспектора полиции. "Мы решительно осуждаем попытку представить публике искаженный образ, являющийся продуктом буйного воображения авторов программы, разыгравшегося только потому, что Хани Блайвайс была волонтером в полиции Тель-Авивского округа в то время, как Дани Леви был командиром округа. На самом деле между ними не было никакой связи", – говорится в заявлении полиции.