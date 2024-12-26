Нетаниягу об ударах по хуситам: "Идет война сегодняшнего поколения Маккавеев"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац вместе с начальником генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви и командующим ВВС ЦАХАЛа Томером Баром, находясь на базе ВВС, следили за ходом военной операции в Йемене.

Офис главы правительства приводит следующее заявление Нетаниягу: "Сегодня вечером мы зажигаем вторую ханукальную свечу. Идет война возрождения, война сегодняшнего поколения Маккавеев. Некоторое время назад ВВС атаковали объекты террористической организации хуситов в Йемене, как на побережье, так и в Сане. Мы полны решимости искоренить это террористическое оружие иранской оси зла. Мы будем упорно действовать на этом направлении, пока не завершим работу".

Министр обороны Исраэль Кац, в свою очередь, заявил: "Мы только что стали свидетелями точных действий израильских ВВС, поразивших стратегические объекты хуситов в Йемене, в аэропорту, в морском порту. Как мы предупреждали – кто причинит вред Израилю, тому мы причиним вред. Мы выследим всех лидеров хуситов и ударим по ним, как мы это делали в других местах. Никто не сможет избежать возмездия со стороны Израиля. Мы атакуем их, чтобы устранить угрозы государству Израиль".