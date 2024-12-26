СМИ сообщают об ударах израильских ВВС по целям в Йемене

Йеменские СМИ сообщают, что израильские ВВС атаковали ряд целей на территории этой страны. Предварительно: были атакованы самолеты и диспетчерская вышка в аэропорту Саны, электростанция Хазиз в районе Саны и цели в порту Ходейда.

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" передает, что были атакованы десять целей – семь в Сане (в том числе аэропорт), три – в Ходейде (в том числе порт).

Отмечается, была атакована не только военная, но и гражданская инфраструктура.

Российское агентство РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти Йемена передает, что серия авиаударов была нанесена по целям в Сане, включая международный аэропорт, в момент еженедельного выступления лидера правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" Абдель Малика аль-Хуси. "Серия авиаударов нанесена по авиабазе Эд-Дайлами и ее окрестностям на севере Саны. Авиаударам также подвергся международный аэропорт Саны", – сказал источник.

Информация уточняется.

Власти Израиля эту информацию пока не комментируют.

Атаки хуситов на Израиль

В 4:21-4:24 утра 25 декабря сирены тревоги "Цева адом" прозвучали в центре Израиля. ЦАХАЛ заявил о ракетном обстреле из Йемена. Сирены были слышны в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Бней-Браке, Гиватаиме, Герцлии, Раанане, Рош а-Айне, Од а-Шароне, Рамат а-Шароне, Бат-Яме, Холоне, Ришон ле-Ционе, Нес-Ционе, Беэр-Яакове, Петах-Тикве, Бней-Браке, Ор Йегуде, Рамле, Лоде, Явне, Рамле, Бейт-Шемеше, Модиине, во множестве других населенных пунктов центра страны. Тревога также была слышна в Араде и ряде других населенных пунктов в Негеве. Были слышны взрывы.

ЦАХАЛ сообщал, что выпущенная из Йемена ракета была перехвачена до пересечения воздушной границы Израиля. Тревога была активирована из-за опасений в связи с возможностью падения фрагментов ракет-перехватчиков.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщала, что после сирены медицинская помощь была оказана 11 гражданам, девять из них пострадали по пути в убежище, двое нуждались в помощи для выведения из состояния нервного шока.

Были зафиксированы падения фрагментов ракет в Беэр-Яакове, Рамле, Модиине. Причинен ущерб.

Вечером 25 декабря БПЛА, запущенный из Йемена, упал на открытой местности в Западном Негеве.

Предыдущий ракетный обстрел территории Израиля из Йемена был в ночь на 24 декабря. Ракета была перехвачена за пределами израильского воздушного пространства.

В ночь на 21 декабря попытки перехвата баллистической ракеты, выпущенной хуситами, оказались неудачными – ракета упала на детской площадке в Яффо, причинив ущерб. Десятки людей получили легкие ранения осколками стекла и травмы.

Ранее ракетный обстрел территории Израиля из Йемена фиксировался 19 декабря 2024 года. Тогда фрагмент боеголовки перехваченной ракеты разрушил школу на улице Сдерот а-Ораним в районе Рамат-Эфаль в Рамат-Гане. Пострадавших не было.

В ночь на 19 декабря 2024 года ВВС и ВМС ЦАХАЛа осуществили удары по целям в Йемене. Операция, получившая кодовое название "Белый город", осуществлялась в два этапа. Сначала были атакованы восемь судов хуситов в йеменских портах, которые могли использоваться для доставки оружия и компонентов оружия. Затем израильские ВВС атаковали четыре цели в порту Ходейда, две цели в нефтяном комплексе в районе Рас Исса, две электростанции на юге и на севере Саны. Поступали сведения о сильных пожарах. В Сане было отключено электричество. По данным йеменской стороны, были десятки убитых и раненых.

Ракетные обстрелы из Йемена фиксировались также 16 декабря, 27 сентября и 15 сентября 2024 года. Для обстрелов территории Израиля хуситы применяли баллистические ракеты "Фалястин-2".

По данным ЦАХАЛа, с начала войны "Железные мечи" (7 октября 2023 года) хуситы выпустили более 200 ракет (как баллистических, так и крылатых) и запустили 170 ударных беспилотников в сторону израильской территории, подавляющее большинство из которых было перехвачено за пределами воздушного пространства Израиля – как силами ЦАХАЛа, так и силами союзников.

ЦАХАЛ с начала войны трижды атаковал объекты хуситов в Йемене. 20 июля 2024 года ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в Ходейде в ответ на удар БПЛА по Тель-Авиву и другие атаки хуситов. 29 сентября 2024 года ВВС ЦАХАЛа снова атаковали цели в Ходейде в ответ на ракетные обстрелы израильской территории из Йемена. Третья атака была 19 декабря. Сообщения некоторых СМИ об участии израильских ВВС в ударах по целям в Йемене вечером 21 декабря ЦАХАЛ не подтверждал и не комментировал.

Командование йеменской исламистской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) заявляет, что продолжит наносить удары по Израилю.