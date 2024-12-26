Мусорщики из Шуафата сорвали флаг Израиля в Рош а-Айне и напали на израильтянина

Полиция задержала двух братьев, жителей арабского квартала Шуафат в Иерусалиме, по подозрению в том, что они сорвали в Рош а-Айне государственный флаг Израиля, а затем напали на мужчину, который заметил их действия.

Задержанным 15 и 20 лет. В Рош а-Айне они работали в качестве мусорщиков. Сорвав флаг, они бросили его в мусоровоз. Местный житель, на доме которого висел флаг, заметил происшедшее, возник конфликт, в ходе которого арабы напали на израильтянина.

27 декабря задержанные будут доставлены в суд для принятия решения о продлении срока содержания их под стражей.