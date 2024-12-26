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Израиль

Первое решение суда по делам об иранских агентах: признан виновным 72-летний Моти Маман

Судебные решения
Иран
шпионаж
время публикации: 26 декабря 2024 г., 15:13 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 15:22
Первое решение суда по делам об иранских агентах: признан виновным 72-летний Моти Маман
Dudu Greenspan/Flash90

В четверг, 26 декабря, окружной суд в Беэр-Шеве признал виновным в связях с иностранным агентом и незаконном въезде во враждебную страну 72-летнего Моти Мамана, жителя Ашкелона.

Это первое судебное решение по серии дел, связанных с действиями агентов иранских спецслужб в Израиле в период войны "Железные мечи", отмечает прокуратура Израиля.

Подсудимый Моти Маман признал, что встречался с иранскими агентами, в том числе в Иране (дважды). Согласно его показаниям, он действовал из соображений финансовой выгоды.

Согласно обвинительному заключению, во время встреч с Моти Маманом иранские агенты обсуждали возможность убийства высокопоставленных израильских деятелей в Израиле, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и главу ШАБАКа Ронена Бара. Также обсуждались возможности проведения других террористических актов и шпионажа на территории Израиля. Упоминались также возможность убийства бывшего премьер-министра Нафтали Беннета или мэров некоторых городов с помощью взрывных устройств, формирование отрядов убийц в России и США, которые ликвидировали бы противников иранского режима, создание схронов на территории Израиля и др.

Моти Маман сообщил на следствии, что потребовал аванс в размере одного миллиона долларов, но не получил деньги, а потому никакие из обсуждавшихся сценариев не были осуществлены.

Ранее сообщалось, что Моти Маман – бизнесмен, длительное время проживавший в Турции и за это время обзаведшийся обширными связями в турецкой и иранской среде.

Согласно обвинительному заключению, в апреле 2024 года арестованный встречаллся с двумя гражданами Турции – Андреем Фаруком Асланом и Джунейдом Асланом, предложившим организовать ему встречу с иранским бизнесменом для продвижения совместной бизнес-деятельности. В дальнейшем арестованному были организованы два тайных визита в Иран через турецкую границу в районе города Ван, где с ним встретились представители иранских спецслужб. После вербовки Маману было предложено выполнять для иранских спецслужб такие задания, как доставка денег и оружия и оказание давления на других агентов, не выполнивших свои задания.

После второго визита в Иран арестованному было предложено заняться организацией покушений на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта, главу ШАБАКа Ронена Бара. Также в списке потенциальных целей был экс-премьер-министр Нафтали Беннет и другие лица.

Маман заявил о невозможности покушения на представителей израильского руководства, которые слишком хорошо охраняются. Тогда ему предложили другие задачи – перевербовку агента "Мосада", поиск российских и американских агентов для ликвидации противников иранского режима в Европе и США.

Арестованный потребовал миллион долларов авансом. Согласно обвинению, что в Иране отказались платить ему такую сумму, ограничившись выплатой 5000 евро за участие во встречах.

Израиль
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