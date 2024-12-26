Как победить хуситов издалека? Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле.

В этом выпуске: как решить проблему хуситов и их ракетных атак? Почему роль Ирана является ключевой в поддержке хуситов, и как прекращение этой помощи может изменить ситуацию?

Какие пути решения существуют: от удара по Ирану до масштабной сухопутной операции в Йемене. Какие риски и перспективы связаны с этими сценариями?

Почему недостаточные действия против хуситов подрывают престиж США и Израиля, и как это влияет на региональную стабильность?

Разбираем новые данные о ракетах, используемых хуситами, и их связи с иранскими технологиями. Смотрите в нашем новом видео.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".