ЦАХАЛ объявил о ликвидации трех командиров ХАМАСа в Газе

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС ликвидировали в городе Газа трех командиров террористической организации ХАМАС.

Были уничтожены: Мухаммад Джамиль Салман Басус – командир инженерного подразделения ХАМАСа в Шуджаийе и Мухаммад Камаль Мухаммад аль-Хадж, командир роты "Нухбы" (полк "Зайтун"). Кроме того, вместе с Мухаммадом Басусом был ликвидирован его брат Махмуд Басус, который командовал взводом террористов ХАМАСа в Шуджаийе.

Сообщается, что Басус поставлял взрывчатку боевикам, в его доме был склад взрывчатых веществ.

Подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.