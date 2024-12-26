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Израиль

ЦАХАЛ объявил о ликвидации трех командиров ХАМАСа в Газе

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 26 декабря 2024 г., 08:56 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 09:06
ЦАХАЛ объявил о ликвидации трех командиров ХАМАСа в Газе
AP Photo/Leo Correa

ЦАХАЛ сообщает, что израильские ВВС ликвидировали в городе Газа трех командиров террористической организации ХАМАС.

Были уничтожены: Мухаммад Джамиль Салман Басус – командир инженерного подразделения ХАМАСа в Шуджаийе и Мухаммад Камаль Мухаммад аль-Хадж, командир роты "Нухбы" (полк "Зайтун"). Кроме того, вместе с Мухаммадом Басусом был ликвидирован его брат Махмуд Басус, который командовал взводом террористов ХАМАСа в Шуджаийе.

Сообщается, что Басус поставлял взрывчатку боевикам, в его доме был склад взрывчатых веществ.

Подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирному населению.

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