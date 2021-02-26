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NEWSru.co.il :: В Израиле26 февраля 2021 г., 02:09

"Рафаэль" провел испытания нового поколения ракеты ПВО Derby. ВИДЕО

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"Рафаэль" провел испытания нового поколения ракеты ПВО Derby.

Израильский государственный оборонный концерн "Рафаэль" сообщил об успешном проведении на своей базе в кратере Рамон испытаний нового поколения управляемой ракеты ПВО Derby.

В отличие от предыдущих поколений, предназначенных для запуска исключительно с самолета, новая ракета может запускаться с земли. Кроме того, ракета оснащена двухступенчатым двигателем, увеличивающим ее дальность до 100 километров.

Испытания проводились в присутствии журналистов и других наблюдателей. Первая выпущенная ракета самоликвидировалась через три секунды после запуска. Проверка показала, что самоликвидация последовала из-за сбоя в срабатывании второй ступени двигателя и отхода от заданной траектории. Последующие запуски были признаны успешными.


В отличие от большей части другой продукции, ракеты ПВО Derby не были взяты ЦАХАЛом на вооружение по бюджетным соображениям. Это облегчило "Рафаэлю" возможность экспорта, и системы Derby различных модификаций находятся на вооружении армий Бразилии, Чили, Колумбии, Грузии, Индии, Филиппин, Южной Африки, Сингапура. Объем продаж превысил 1 миллиард долларов.

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