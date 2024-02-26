В ночь на "черную субботу" сотни боевиков ХАМАСа в Газе активировали израильские SIM-карты

Продолжается расследование "черной субботы" 7 октября: не услышанных и оставленных без внимания докладов сотрудников служб безопасности и разведки, свидетельские показания, данные различных мониторинговых служб. В частности, к публикации разрешена информация об еще одном "зловещем звоночке" в канун массовой резни в праздник Симхат Тора: в ночь на 7 октября 2023 года, около полуночи, на территории сектора Газы были активированы сотни SIM-карт израильских сотовых компаний.

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Это было связано с тем, что боевикам "Нухбы" – "спецназа ХАМАСа" – раздали телефоны с "израильскими симками" и просто SIM-карты, чтобы заменить ими палестинские, для поддержки бесперебойной связи во время "мега-операции" террористов против Израиля. Информация об этом просачивалась в СМИ и раньше, но лишь сегодня она была подтверждена официально. Остается не до конца ясным, кто в Израиле обладал сведениями об этой "активности" накануне атаки.

В первые дни после начала войны израильские СМИ рассказывали об оперативном совещании глав служб безопасности, которое проходило до поздней ночи с 6 на 7 октября, в ходе этого совещания обсуждалось неминуемое начало боевых действий. Участники совещания, на котором присутствовал, по данным 12 канала, начальник Генштаба, руководители службы военной разведки "Аман" и службы общей безопасности ШАБАК, говорили о планируемых атаках террористов, которые будут включать похищение израильских граждан и попытки прорыва десятков боевиков в какой-либо из расположенных возле границы сектора населенный пункт.

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В связи с этой информацией ШАБАК поднял по тревоге группу "Текила", чтобы предотвратить проникновение террористов. Однако вооруженные силы в окрестностях сектора Газы не были подняты по тревоге, солдаты продолжали спать, и в течение долгих часов резни они так и не получили подкрепления.