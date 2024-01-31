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    В Израиле

    ХАМАС нанимал израильтян-курьеров в соцсетях для дальнейшей организации терактов

    время публикации: | последнее обновление:
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    ХАМАС нанимал израильтян-курьеров в соцсетях для дальнейшей организации терактов
    AP Photo/Martin Meissner

    Общая служба безопасности (ШАБАК) в сотрудничестве с центральным отделом Иерусалимской полиции и Армией обороны Израиля занимаются расследованием и разоблачением фактов использования боевиками ХАМАСа из сектора Газы израильтян-евреев для отработки системы выполнения заданий и доставки грузов в различные районы Израиля – без ведома самих курьеров, на кого именно они работают.

    Опубликованы фотографии фейковых аккаунтов, с которых террористы делали заказы, и переписку заказчиков с курьерами.

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    Операцию осуществлял "Штаб Западного Берега" – подразделение ХАМАСа в секторе Газы, которое укомплектовано освобожденными в рамках "сделки Шалита" террористами, выходцами из арабских населенных пунктов Иудеи и Самарии: это специальное подразделение, которое занимается подготовкой терактов против Израиля как на территории Иудеи и Самарии, так и в пределах "зеленой черты".

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    В ходе обыска в офисах ХАМАСа в секторе Газы, проведенного 18 декабря 2023 года, были обнаружены документы и компьютеры, содержащие информацию о террористической сети, которая начала действовать против Израиля еще до войны. В частности, были найдены доказательства контактов вышеназванного подразделения ХАМАСа с израильтянами-евреями, проживающими в районе Иерусалима. В сентябре 2023 года боевики ХАМАСа из сектора Газы давали израильтянам задания по курьерской доставке различных посылок в разные пункты назначения в Израиле.

    Были выявлены израильтяне-евреи, с которыми боевики ХАМАСа из сектора Газы поддерживали связь с фейковых аккаунтов в социальных сетях: аккаунты якобы принадлежали гражданам Израиля, проживающим за границей и заинтересованным в курьерах, которые будут выполнять различные задания в Израиле за плату.

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    Фейковые аккаунты были созданы как от имени мужчин, так и от имени женщин, они публиковали объявления по поиску курьеров в разных районах Израиля в группах Facebook, посвященных курьерской доставке и временной работе. После того, как с курьером устанавливалась связь через Facebook, активисты ХАМАСа поддерживали с ним контакт через мессенджер WhatsApp. Террористы общались на иврите только письменно и отказывались от голосовых разговоров, чтобы их не разоблачили.

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    В ходе сотрудничества с террористами израильтян просили осуществлять доставку различных посылок, получать и передавать деньги, приобретать подарки и оставлять их в указанных заказчиком местах, не договариваясь о встрече с адресатом. В числе мест, где курьеры должны были оставлять посылки – синагога, кладбище, а также различные квартиры, где проживают израильские граждане, по всей территории страны. Посылки требовалось оставлять у двери.

    На основании полученных данных в службах безопасности полагают, что террористы отрабатывали курьерскую сеть для последующей доставки на места осуществления терактов взрывных устройств, которые должны были использоваться против различных целей – без ведома самих курьеров. Безопасность курьеров террористов, разумеется, также не интересовала.

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