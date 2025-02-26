Повторное сообщение о розыске: пропал 58-летний Борис Галутин из Тель-Авива

Полиция Израиля вновь просит помощи в розыске 58-летнего Бориса Галутина из Тель-Авива. В последний раз его видели на улице Бен-Иегуда в Тель-Авиве. Когда он пропал, в сообщении полиции не указано.

Приметы разыскиваемого: крепкого телосложения. Других примет не названо.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.