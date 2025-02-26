x
26 февраля 2025
|
последняя новость: 19:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 февраля 2025
|
26 февраля 2025
|
последняя новость: 19:38
26 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

На шоссе 99 на Голанах столкнулись автомобили, пострадали три человека

ДТП
время публикации: 26 февраля 2025 г., 19:21 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 19:32
На шоссе 99 на Голанах столкнулись автомобили, пострадали три человека
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ярден поступило сообщение о ДТП на шоссе 99 на участке между перекрестками Шион и Хуршат Таль, где столкнулись два легковых автомобиля.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь троим пострадавшим, в том числе 35-летний мужчина со множественными травмами в тяжелом состоянии, а также двое пострадавших с легкими травмами.

Сообщается, что во время эвакуации тяжелораненого его состояние ухудшилось, и медикам пришлось остановиться для проведения ему экстренной хирургической операции, после чего его доставили в больницу в стабильном тяжелом состоянии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 февраля 2025

ДТП на 20-й трассе, тяжело травмирован мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 февраля 2025

21-летний водитель, находясь под действием алкоголя и наркотиков, сбил велосипедиста
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 февраля 2025

ДТП в Негеве, двое пострадавших