На шоссе 99 на Голанах столкнулись автомобили, пострадали три человека

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Ярден поступило сообщение о ДТП на шоссе 99 на участке между перекрестками Шион и Хуршат Таль, где столкнулись два легковых автомобиля.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь троим пострадавшим, в том числе 35-летний мужчина со множественными травмами в тяжелом состоянии, а также двое пострадавших с легкими травмами.

Сообщается, что во время эвакуации тяжелораненого его состояние ухудшилось, и медикам пришлось остановиться для проведения ему экстренной хирургической операции, после чего его доставили в больницу в стабильном тяжелом состоянии.