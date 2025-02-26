"Это не власть закона, а власть клизмы". Скандал в ходе допроса Нетаниягу

В ходе свидетельских показаний премьер-министра Биньямина Нетаниягу в зале окружного суда в Тель-Авиве разгорелся скандал.

Он начался после того, как адвокат Амит Хадад обвинил прокуратуру в утаивании материалов дела. Представитель прокуратуры Йегудит Тирош резко ответила: "Невозможно мириться с такой необоснованной дискредитацией государственного обвинения. Довольно того, что обвиняемый делает это будучи премьер-министром. Он наносит удар по легитимности власти закона. Нельзя задавать вопросы, основываясь на таких, ни чем не подкрепленных предпосылках".

В ответ на слова Тирош, Нетаниягу заговорил на повышенных тонах, переходя, по свидетельству очевидцев, на крик. "Это не власть закона, это сшитые дела, и это совершенно очевидно. Вы не лишите меня права говорить о том, что свидетелей шантажировали, чтобы вырвать у них лживые показания. Здесь нет власти закона", – заявил премьер-министр.

Представитель прокуратуры заявила, что Нетаниягу произнес "не власть закона, а власть клизмы" (לא שלטון החוק אלא שלטון החוקן).

"Это то, что сказал обвиняемый? Власть клизмы? Я надеюсь, что это будет занесено в протокол", – сказала Тирош.