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Израиль

Суд не разрешил Нетаниягу отправиться на церемонию прощания с семьей Бибас

время публикации: 26 февраля 2025 г., 10:20 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 10:26
Суд не разрешил Нетаниягу отправиться на церемонию прощания с семьей Бибас
Flash90/Tamar Matsafi/Pool

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу утром 26 февраля прибыл в Тель-Авивский суд для дачи показаний по возбужденным против него делам. Судьи уведомили адвокатов Нетаниягу, что отклоняют ходатайство о переносе слушаний для присутствия главы правительства на церемонии прощания с Шири, Кфиром и Ариэлем Бибас.

"Мы разделяем скорбь семьи и других семей погибших, но мы оставляем не меняем процесс слушаний", – заявили в суде.

Нетаниягу попросил минуту молчания "в память о том, за кого и за что мы боремся".

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