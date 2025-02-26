Суд не разрешил Нетаниягу отправиться на церемонию прощания с семьей Бибас

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу утром 26 февраля прибыл в Тель-Авивский суд для дачи показаний по возбужденным против него делам. Судьи уведомили адвокатов Нетаниягу, что отклоняют ходатайство о переносе слушаний для присутствия главы правительства на церемонии прощания с Шири, Кфиром и Ариэлем Бибас.

"Мы разделяем скорбь семьи и других семей погибших, но мы оставляем не меняем процесс слушаний", – заявили в суде.

Нетаниягу попросил минуту молчания "в память о том, за кого и за что мы боремся".