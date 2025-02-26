ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию в Ливане террориста из 4400 подразделения "Хизбаллы"

ЦАХАЛ подтвердил, что израильские ВВС в ливанской деревне Аль-Каср, недалеко от границы Сирии, атаковали автомобиль, в котором находился "ключевой террорист" из 4400 подразделения "Хизбаллы", отвечающего за переправку оружия из Сирии в Ливан.

В сообщении ЦАХАЛа сказано: "Террорист был атакован после того, как неоднократно нарушал договоренности между Израилем и Ливаном, включая то, что он участвовал в передаче оружия террористической организации "Хизбалла" во время войны. Террорист был атакован, когда планировал дальнейшие действия".

Сайт "Аль-Ахбар", ассоциированный с "Хизбаллой", заявляет, что в результате атаки были убиты боевик "Хизбаллы" Михран Наср ад-Дин и еще один боевик.