x
26 февраля 2025
|
последняя новость: 16:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 февраля 2025
|
26 февраля 2025
|
последняя новость: 16:29
26 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Ахбар": в результате авиаудара в Ливане убит боевик "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 26 февраля 2025 г., 16:29 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 16:35
"Аль-Ахбар": в результате авиаудара в Ливане убит боевик "Хизбаллы"
AP Photo/Hassan Ammar

Днем 26 февраля был нанесен авиаудар по автомобилю в ливанской деревне Аль-Каср, недалеко от границы Сирии. Сайт "Аль-Ахбар", ассоциированный с "Хизбаллой", заявляет, что атаку осуществили ВВС Израиля.

Согласно указанному источнику, в результате атаки был убит боевик "Хизбаллы" Михран Наср ад-Дин.

ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 февраля 2025

Источники: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в центре Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 февраля 2025

509-й день войны, 39-й день перемирия в Газе: операции в Иудее и Самарии, удары по целям в Ливане