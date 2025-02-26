"Аль-Ахбар": в результате авиаудара в Ливане убит боевик "Хизбаллы"

Днем 26 февраля был нанесен авиаудар по автомобилю в ливанской деревне Аль-Каср, недалеко от границы Сирии. Сайт "Аль-Ахбар", ассоциированный с "Хизбаллой", заявляет, что атаку осуществили ВВС Израиля.

Согласно указанному источнику, в результате атаки был убит боевик "Хизбаллы" Михран Наср ад-Дин.

ЦАХАЛ пока эту информацию не комментирует.