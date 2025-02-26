x
26 февраля 2025
|
последняя новость: 11:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 февраля 2025
|
26 февраля 2025
|
последняя новость: 11:48
26 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Освобожденного террориста и его родственников обвинили в нарушении ПДД

Прокуратура
Иерусалим
Террористы
время публикации: 26 февраля 2025 г., 11:20 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 11:50
Освобожденного террориста и его родственников обвинили в нарушении ПДД
Пресс-служба полиции Израиля

Иерусалимская прокуратура по дорожному движению подала в суд обвинительное заключение в отношении террориста, недавно освобожденного из тюрьмы в рамках сделки с ХАМАСом. Обвиняются также двое его родственников.

Речь идет о 46-летнем Ашрафе Згиире и его родственниках.

Ашраф Згиир из Кафр-Акаба (северный Иерусалим) был осужден на длительный тюремный срок за то, что 19 сентября 2002 года привез на своем автомобиле в Тель-Авив террориста-смертника, который взорвался в автобусе №4 на улице Алленби, в результате теракта погибли пять человек, более 60 получили ранения.

15 января 2025 года Ашраф Згиир вместе с другими террористами был освобожден из тюрьмы в обмен на израильских заложников, которых удерживал ХАМАС в Газе. В Кафр-Акабе ему устроили торжественную встречу. При этом встречавшие освобожденного заключенного размахивали флагами и шарфами с символикой ХАМАСа. Однако поводом для претензий со стороны прокуратуры по дорожному движению стало не это: дело в том, что Ашраф Згиир и его родственники стояли в кузове движущегося автомобиля, они не были пристегнуты ремнями безопасности. "Поступая так, они фактически поставили под угрозу свою безопасность, благополучие и жизнь других", – говорится в заявлении прокуратуры. Нарушителям грозят значительные штрафы за грубое нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, против Ашрафа Згиира и его родственников будут поданы обвинения в связи с демонстрацией символики ХАМАСа и стрельбой в воздух. В Кафр-Акабе было арестовано множество участников этой торжественной встречи.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 января 2025

Освобождены четыре наблюдательницы ЦАХАЛа. Они провели 477 дней в плену ХАМАСа