Освобожденного террориста и его родственников обвинили в нарушении ПДД

Иерусалимская прокуратура по дорожному движению подала в суд обвинительное заключение в отношении террориста, недавно освобожденного из тюрьмы в рамках сделки с ХАМАСом. Обвиняются также двое его родственников.

Речь идет о 46-летнем Ашрафе Згиире и его родственниках.

Ашраф Згиир из Кафр-Акаба (северный Иерусалим) был осужден на длительный тюремный срок за то, что 19 сентября 2002 года привез на своем автомобиле в Тель-Авив террориста-смертника, который взорвался в автобусе №4 на улице Алленби, в результате теракта погибли пять человек, более 60 получили ранения.

15 января 2025 года Ашраф Згиир вместе с другими террористами был освобожден из тюрьмы в обмен на израильских заложников, которых удерживал ХАМАС в Газе. В Кафр-Акабе ему устроили торжественную встречу. При этом встречавшие освобожденного заключенного размахивали флагами и шарфами с символикой ХАМАСа. Однако поводом для претензий со стороны прокуратуры по дорожному движению стало не это: дело в том, что Ашраф Згиир и его родственники стояли в кузове движущегося автомобиля, они не были пристегнуты ремнями безопасности. "Поступая так, они фактически поставили под угрозу свою безопасность, благополучие и жизнь других", – говорится в заявлении прокуратуры. Нарушителям грозят значительные штрафы за грубое нарушение правил дорожного движения.

Кроме того, против Ашрафа Згиира и его родственников будут поданы обвинения в связи с демонстрацией символики ХАМАСа и стрельбой в воздух. В Кафр-Акабе было арестовано множество участников этой торжественной встречи.