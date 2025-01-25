Освобождены четыре наблюдательницы ЦАХАЛа. Они провели 477 дней в плену ХАМАСа

В субботу, 25 января, были освобождены четыре заложницы, удерживавшиеся террористами ХАМАСа 477 дней. Это Наама Леви (20), Лири Альбаг (19), Карина Ариев (20), Даниэла Гильбоа (20). Все они – наблюдательницы ЦАХАЛа, захваченные 7 октября 2023 года.

Четыре освобожденные военнослужащие ЦАХАЛа прибыли в специальный пункт приема на границе с сектором Газы, где встретились со своими родителями. По предварительным данным, состояние девушек хорошее. Оттуда они были перевезены в больницу.

Из процесса освобождения заложниц ХАМАС устроил "шоу", для которого на площади в центре города Газа была выстроена сцена, а вокруг нее собраны сотни вооруженных боевиков. Когда на площадь выехали машины "Красного Креста" и автомобиль с заложницами, боевики потребовали, чтобы двое представителей "Красного Креста" подписали "бумаги" об освобождении похищенных.

Наама Леви, Лири Альбаг, Карина Ариев и Даниэла Гильбоа, были сопровождены на сцену под "конвоем" вооруженных боевиков. Стоя на сцене, девушки нашли в себе силы улыбаться.

Освобожденные заложницы были переданы силам Армии обороны Израиля и ШАБАКа в секторе Газы. Вскоре Даниэла, Лири, Наама и Карина пересекли границу Израиля.