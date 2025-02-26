В Тель-Авиве закрыли парикмахерскую, в ней работали нелегалы из ПА

Полиция сообщает о закрытии парикмахерского салона в Тель-Авиве, на улице Дизенгоф. 22 февраля в этой парикмахерской задержали пять нелегалов из Палестинской автономии. Один из задержанных, 21-летний житель Шхема, работал в этой парикмахерской.

Было принято решение о закрытии парикмахерской на 30 дней – до 26 марта 2025 года включительно.

Вечером 25 февраля сотрудники полиции пришли в эту парикмахерскую, чтобы вручить распоряжение о закрытии и обнаружили в ней 26-летнего работника, нелегала из Кабалана (к югу от Шхема).