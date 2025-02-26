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Израиль

В Тель-Авиве закрыли парикмахерскую, в ней работали нелегалы из ПА

Полиция
Нелегалы
Тель-Авив
время публикации: 26 февраля 2025 г., 07:50 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 07:56
В Тель-Авиве закрыли парикмахерскую, в ней работали нелегалы из ПА
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о закрытии парикмахерского салона в Тель-Авиве, на улице Дизенгоф. 22 февраля в этой парикмахерской задержали пять нелегалов из Палестинской автономии. Один из задержанных, 21-летний житель Шхема, работал в этой парикмахерской.

Было принято решение о закрытии парикмахерской на 30 дней – до 26 марта 2025 года включительно.

Вечером 25 февраля сотрудники полиции пришли в эту парикмахерскую, чтобы вручить распоряжение о закрытии и обнаружили в ней 26-летнего работника, нелегала из Кабалана (к югу от Шхема).

Израиль
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