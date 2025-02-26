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Израиль

Суд временно запретил забастовку учителей старших классов

Минфин
Рынок труда
Забастовка
время публикации: 26 февраля 2025 г., 07:21 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 07:21
Суд временно запретил забастовку учителей старших классов
Yonatan Sindel/Flash90

Всеизраильский суд по трудовым спорам издал временный указ, запрещающий Организации учителей старших классов предпринимать забастовочные санкции.

Суд под председательством судьи Леи Гликсман распорядился, чтобы организация и минфин провели переговоры и доложили о результатах до 19 марта, то есть через три недели, после чего в случае необходимости будет назначено дополнительное слушание.

Таким образом, по крайней мере на данном этапе, внеклассная деятельность, включая школьные экскурсии и поездки в Польшу, продолжится в обычном режиме.

Напомним, что в прошлый четверг председатель организации Ран Эрез объявил о возобновлении санкционных мер из-за того, что он считает нарушением соглашения со стороны министерства финансов.

Несмотря на то, что в рамках коллективного трудового соглашения, подписанного в сентябре 2024 года, организация учителей средних школ обязалась не бастовать как минимум до августа 2029 года, в письме, направленном учителям, Эрез сообщил, что начиная с понедельника не будут проводиться мероприятия вне учебных часов, а с воскресенья следующей недели не будут проводиться мероприятия за пределами школы.

В объявлении о трудовом конфликте организация учителей обвиняла министерство финансов и министерство просвещения в одностороннем аннулировании договоренностей по поводу функционирования школ в пятидневном формате и в недобросовестности.

Израиль
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