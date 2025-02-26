Суд временно запретил забастовку учителей старших классов

Всеизраильский суд по трудовым спорам издал временный указ, запрещающий Организации учителей старших классов предпринимать забастовочные санкции.

Суд под председательством судьи Леи Гликсман распорядился, чтобы организация и минфин провели переговоры и доложили о результатах до 19 марта, то есть через три недели, после чего в случае необходимости будет назначено дополнительное слушание.

Таким образом, по крайней мере на данном этапе, внеклассная деятельность, включая школьные экскурсии и поездки в Польшу, продолжится в обычном режиме.

Напомним, что в прошлый четверг председатель организации Ран Эрез объявил о возобновлении санкционных мер из-за того, что он считает нарушением соглашения со стороны министерства финансов.

Несмотря на то, что в рамках коллективного трудового соглашения, подписанного в сентябре 2024 года, организация учителей средних школ обязалась не бастовать как минимум до августа 2029 года, в письме, направленном учителям, Эрез сообщил, что начиная с понедельника не будут проводиться мероприятия вне учебных часов, а с воскресенья следующей недели не будут проводиться мероприятия за пределами школы.

В объявлении о трудовом конфликте организация учителей обвиняла министерство финансов и министерство просвещения в одностороннем аннулировании договоренностей по поводу функционирования школ в пятидневном формате и в недобросовестности.