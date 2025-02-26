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Израиль

Смотрич о службе в армии: "О чувствах религиозных сионистов кто-нибудь думает?"

Призыв ультраортодоксов
Бецалель Смотрич
время публикации: 26 февраля 2025 г., 15:48 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 15:48
Смотрич о службе в армии: "О чувствах религиозных сионистов кто-нибудь думает?"
Chaim Goldberg/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич подверг резкой критике то, как идет обсуждение вопроса о призыве ультраортодоксов в ЦАХАЛ.

"Еще перед самой войной никто не хотел призывать ультраортодоксов. Всем было важнее, чтобы женщины пели на армейских церемониях, чем призвать харедим. Тогда о наших чувствах, о чувствах религиозных сионистов, которые не могут слушать пение женщин, никто не думал", – сказал Смотрич.

"Говорил ли кто-нибудь об образе жизни "фраеров" из религиозного сионизма, которые приходят и служат в любой ситуации? Я каждый день получаю обращения от глав военных йешив по этому поводу. Кого-нибудь этот вопрос занимает?" – добавил министр финансов.

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