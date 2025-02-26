С 7.10.2023 жертвами террористов в Израиле стали 57 детей

Институт национального страхования (Битуах леуми) сообщает, что с 7 октября 2023 года по 26 февраля 2025 года (период войны "Железные мечи") жертвами террористических атак в Израиле стали 924 человека (речь идет исключительно о гражданских лицах).

Среди убитых 57 детей. Из них пяти не исполнилось четырех лет, шести было от четырех до восьми лет, 17 – от 9 до 12 лет, 29 – от 13 до 18 лет.

В общей сложности, за все годы существования государства Израиль, в результате террористических атак были убиты 440 детей.

Рано утром 7 октября 2023 года атака террористов началась с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен сотни израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

В первый день войны террористы напали на участников музыкального фестиваля "Нова", проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

В Израиле более 1800 погибших 7 октября 2023 года и в последующие дни войны. Около 15000 человек были ранены или травмированы. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана. Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года ХАМАС похитил 251 человека. По состоянию на 26 февраля 2025 года 63 заложника находятся в плену у ХАМАСа в Газе: 62 заложника с 7 октября 2023 года и 1 заложник с 2014 года. Их них – не менее 36 похищенных нет в живых, их тела удерживаются ХАМАСом в Газе (включая Адара Голдина, похищенного в 2014 году).

Освобождены/спасены/найдены мертвыми 189 человек: четверо израильтян освобождены и одна военнослужащая спасена бойцами ЦАХАЛ до 24 ноября 2023 года; 81 израильтянин и 24 иностранца освобождены в рамках сделки с ХАМАСом с 24 по 30 ноября 2023 года; 16 похищенных убиты в плену ХАМАСа и их тела были найдены и эвакуированы бойцами ЦАХАЛа; трое похищенных случайно убиты огнем ЦАХАЛа; в рамках спецоперации 12 февраля 2024 года силы безопасности спасли в Рафиахе двух заложников; в ходе спецоперации в Нусейрате 8 июня 2024 года были спасены четверо заложников. 27 августа был спасен еще один заложник. 31 августа были найдены тела шести убитых заложников. 4 декабря тело еще одного заложника доставили в Израиль. В январе в Израиль было доставлено тело Орона Шауля, убитого в Газе в 2014 году. В январе-феврале 2025 года в рамках сделки по обмену были освобождены 30 заложников и переданы тела 4 погибших.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)