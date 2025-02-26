Регев: "Следственную комиссию не должен возглавлять судья"

Министр транспорта Мири Регев заявила в эфире радиостанции "Кан Бет", что возражает против создания государственной следственной комиссии.

"Комиссия должна быть создана, расследование необходимо, но комиссию не должен возглавлять судья", – сказала Регев.

По ее словам, расследованием событий 7 октября 2023 года должна заниматься "национальная, а не государственная комиссия". Регев не пояснила, как такая комиссия будет формироваться, но назвала главное условие: такую комиссию не должен возглавлять судья. "Мы видели процесс назначения главы Верховного суда, такой процесс не может вызывать доверия", – заявила министр транспорта.

В коалиции продолжают проверять возможность создания следственной комиссии, которую не будет формировать глава Верховного суда, как предусмотрено законом о государственных следственных комиссиях.

В оппозиции, со своей стороны, требуют создания именно такой комиссии. На этой неделе глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман заявил, что единственный форум, который может эффективно изучать действия и решения как военного так и политического руководства – это государственная следственная комиссия.

Оппозиционные политики заявляют, что если нынешнее правительство не создаст такую комиссию, решение о ее формировании будет первым решением следующего кабинета министров.